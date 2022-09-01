Уедет ли Захарян в «Челси»? Куда уйдёт Роналду? 8 интриг последнего дня трансферного окна

1 сентября в ведущих европейских чемпионатах закрывается трансферное окно. Этим летом было заключено много сделок, но некоторые интриги на футбольном рынке живы до последнего. «Чемпионат» выделил восемь трансферных вопросов, ответы на которые мы узнаем уже сегодня.

Роналду: останется в «Манчестер Юнайтед» или найдёт новый клуб?

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Похоже, главная сага лета закончена. Криштиану Роналду куда только ни отправляли, но сейчас он остаётся в Манчестере. Об этом заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. «Будущее Роналду ясно. Нам нужны качественные футболисты. И таких игроков должно быть много, чтобы команда могла стабильно выступать в каждом матче. Ван-Биссака тоже останется. Этот состав будет работать как минимум до января», — сказал специалист. Маловероятно, что Роналду куда-то уйдёт, но три дня назад его агент вновь предложил услуги португальца «Челси» и провёл переговоры с «Наполи».

Удастся ли Захаряну перейти в «Челси»?

Арсен Захарян Фото: РИА Новости

Кажется, резко снижаются шансы, что главный трансфер 2022 года с участием российского игрока всë-таки случится. «Челси» хочет купить Захаряна за прописанные в его контракте отступные для зарубежных клубов в размере € 15 млн, а «Динамо» готово продать полузащитника и делает всё возможное, чтобы сделка состоялась. Однако санкции мешают продавцу и покупателю ударить по рукам. Как утверждает Evening Standard, россиянин не перейдёт в лондонский клуб, так как любые попытки англичан перевести деньги будут заблокированы. Но, по информации The Times, «Челси» продолжает попытки приобрести Захаряна, а также Рафаэла Леау из «Милана» и Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны». Может, ещё что-то придумают.

Де Йонг останется в «Барселоне»?

Френки де Йонг Фото: Jason McCawley/Getty Images

Всё лето инсайдеры говорили о возможном переходе Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». В этом трансфере был заинтересован лично тен Хаг. Под руководством Эрика хавбек сыграл 59 матчей. Но вместо голландца «МЮ» купил Каземиро за € 70,65 млн. Что касается де Йонга, то в последние дни им интересуются «Бавария» и «Ливерпуль». По информации Mundo Deportivo, мюнхенский клуб хочет арендовать полузащитника с правом последующего выкупа по окончании сезона за фиксированную сумму. «Ливерпуль», как сообщает The Sun, готов выложить за 25-летнего футболиста € 63+8 млн. Интересно, сменит ли Френки клуб в последний день трансферного окна?

Возьмёт ли «Ноттингем Форест» 21-го новичка?

«Ноттингем Форест» скорее берёт количеством, а не качеством на трансферном рынке. Английский клуб потратил деньги на 14 игроков, а остальных взял в аренду или в статусе свободных агентов. Самый дорогой трансфер – Морган Гиббс-Уайт. 22-летний полузащитник был куплен за € 29,5 млн у «Вулверхэмптона». В сезоне-2021/2022 хавбек выступал за «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе, где сыграл 37 матчей и набрал 12+10 по системе «гол+пас».

Разговоры о 21-м новичке идут. Возможно, им станет Тьемуэ Бакайоко, который сейчас находится на правах аренды в «Милане». По информации Calcio Mercato, игрока также желает подписать «Монца». Сам «Милан» готов отдать Бакайоко, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и сократить двухгодичную аренду игрока вдвое.

Икарди покинет «ПСЖ»?

Мауро Икарди Фото: Masashi Hara/Getty Images

В Париже Икарди забыл, что такое выходить на поле с первых минут. В сезоне-2021/2022 форвард проводил в среднем 44 минуты за игру, сыграв только в 30 матчах во всех турнирах и забив пять голов. Аргентинец вот-вот должен перейти в «Галатасарай». По информации Footmercato, на прошлой неделе в Стамбуле Икарди вместе с женой и агентом Вандой Нарой встречался с руководством турецкого клуба. Встреча прошла в позитивном ключе, супругам понравился город, они высоко оценили гостеприимство боссов «Галатасарая». Клубы близки к договорённости. Ранее обсуждался вариант с арендой Икарди и последующим выкупом контракта, однако на данном этапе стороны сходятся на варианте с арендой без опции выкупа. «ПСЖ» также согласился выплачивать часть зарплаты 29-летнего аргентинца.

Уйдёт ли Николсон из «Спартака»?

Шамар Николсон Фото: РИА Новости

Шамар Николсон недоволен количеством игрового времени в «Спартаке». Гильермо Абаскаль делает ставку в атаке на Александра Соболева и Квинси Промеса, а теперь красно-белые ещё и Кейта Бальде подписали. В этих обстоятельствах ямайский легионер не может не думать об уходе. На днях Николсон опубликовал загадочный пост в соцсетях: «Я усердно работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – резервный вариант». Сообщалось об интересе к Шамару со стороны «Галатасарая» и «Салернитаны». Спортивный директор итальянского клуба Морган Де Санктис признался в беседе с корреспондентом «Чемпионата», что «Салернитана» хотела бы подписать нападающего «Спартака», но он слишком дорого стоит (€ 7,5 млн по Transfermarkt). Возможно, москвичи отпустят ямайца в аренду.

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Кого продаст «Барселона»?

В составе «Барселоны» есть группа игроков, от которых каталонский клуб хотел бы избавиться, чтобы разгрузить бюджет и получить деньги на новичков – де Йонг, Обамеянг, Серджино Дест, Миралем Пьянич, Мартин Брейтуэйт и Мемфис Депай. Но целого лета не хватило, чтобы решить вопрос с их продажей. Кто уйдёт в последний день летнего окна? Деста, видимо, отдадут в аренду: претенденты на него – «Милан», «Вильярреал» и «МЮ». У Пьянича есть варианты с возвращением в «Лион» и отъездом в «Аль-Наср». Брейтуэйта продать точно не получится – с ним договорились о расторжении контракта. Обамеянг превратился в «повреждённый товар» после того, как грабители сломали ему челюсть. Очень непростая ситуация для руководства «Барсы»!

Купит ли «Ливерпуль» ещё кого-то?

«Я говорил, что «Ливерпулю» не нужен полузащитник – и вы оказались правы, а я ошибался. Теперь мы начинаем работу в этом направлении, но это должно быть реальное усиление. Больше добавить к этому нечего», – в беседе с журналистами признался на днях Юрген Клопп. «Ливерпуль» ищет новичка, но не факт, что успеет с кем-то договориться. По слухам, клуб приценивался к де Йонгу из «Барсы» и Леандро Паредесу из «ПСЖ». Но, судя по всему, главной целью «Ливерпуля» останется Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии». Немцы просят очень большую сумму за своего игрока – € 120 млн. Возможно, англичане включат в сделку Наби Кейта, чтобы не платить так много.