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Трансфер Миши Батшуайи из «Челси» в «Ноттингем Форест» сорвался в последний момент

Трансфер Миши Батшуайи из «Челси» в «Ноттингем Форест» сорвался в последний момент
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Трансфер бельгийского нападающего лондонского «Челси» Миши Батшуайи в другой клуб Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сорвался в самый последний момент, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По информации Романо, сделка не завершилась успехом из-за того, что нужные документы по переходу не были оформлены вовремя. Клубы просто не успели осуществить переход до конца трансферного окна.

28-летний Батшуайи перешёл в «Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. В общей сложности он провёл за «аристократов» 77 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал шесть голевых передач. После перехода в «Челси» Батшуайи несколько раз отправлялся в аренду: в дортмундскую «Боруссию», «Валенсию», лондонский «Кристал Пэлас»; последний сезон нападающий провёл в турецком «Бешикташе». Там в 42 играх он забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

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