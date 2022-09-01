Нападающий «Челси» близок к переходу в «Ноттингем Форест»

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи близок к переходу в «Ноттингем Форест», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Контракт форварда с синими действует до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бельгийца в € 10 млн.
28-летний Батшуайи перешёл в «Челси» из «Марселя» летом 2016 года за € 39 млн. В общей сложности он провёл за «аристократов» 77 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал шесть голевых передач. После перехода в «Челси» Батшуайи несколько раз отправлялся в аренду: в дортмундскую «Боруссию», «Валенсию», лондонский «Кристал Пэлас»; последний сезон нападающий провёл в турецком «Бешикташе». Там в 42 играх он забил 14 голов и отдал пять голевых передач.
Миши выступает за сборную Бельгии с 2015 года, вместе с национальной командой он стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2018.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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