Бернарду Сильва пожаловался на то, как с ним обращаются в Манчестере

Португальский нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва объяснил своё желание уйти из клуба в минувшее трансферное окно.



«Моя культура немного отличается от английской культуры вне поля. Я люблю Манчестер, здесь очень милые люди, но то, как они обращаются со мной на улице, в барах, ресторанах – немного отличается от того, откуда я родом, иногда хочется другого. Эта ситуация не имеет ничего общего с тем, какой Манчестер хороший город, и как я счастлив остаться в клубе. Я остаюсь здесь на текущий сезон. Если же придётся задержаться ещё на два или три сезона, всегда буду отдаваться на поле в полную меру», — приводит слова Силвы BBC.



Напомним, действующий контракт Силвы с «горожанами» рассчитано до июня 2025 года. Ожидается, что в ближайшее время руководство «Манчестер Сити» предложит полузащитнику новое соглашение и удвоит его зарплату.