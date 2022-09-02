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«Ноттингем Форест» установил рекорд по количеству трансферов, подписав 21 игрока за окно

«Ноттингем Форест» установил рекорд по количеству трансферов, подписав 21 игрока за окно
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Вернувшийся в английскую Премьер-лигу «Ноттингем Форест» провёл впечатляющую трансферную кампанию этим летом, в результате обновив несколько рекордов по количеству переходов. Об этом сообщает BBC.

Как отмечает источник, «Ноттингем» превзошёл предыдущий британский рекорд по количеству трансферов в одно окно, установленный «Ливингстоном» летом 2001 года и «Данди Юнайтед» в 2000 году – по 19 подписаниям. Рекорд Англии принадлежал «Кристал Пэлас» летом 2013 года с 17 трансферами, который им тоже удалось обновить.

В последний день «Ноттингем» подписал сразу три игрока – центрального защитника «Вулверхэмптона» Вилли Боли, нападающего «Блэкпула» Джоша Боулера и защитника «Ренна» Лоика Баде. При этом, в последний момент у них сорвалась сделка по нападающему «Челси» Миши Батшуайи. Всего на подписание 21 игрока они потратили € 162 млн, продав лишь на € 7 млн.

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