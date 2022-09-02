«Царь в «Арисе». Кипрский клуб поприветствовал Александра Кокорина

Кипрский «Арис» на своём официальном сайте объявил о переходе российского нападающего Александра Кокорина. Футболист перебрался в команду из Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Пресс-служба кипрского клуба весьма нескромно объявила о трансфере Кокорина заголовком «Царь в «Арисе».
«Царь в «Арисе». Мы приветствуем Александра Кокорина в нашей команде и желаем ему успехов!» — написано на официальном сайте клуба.
Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.
Ранее он также играл за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи». В период с 2011 по 2017 год вызывался в сборную России.
- 2 сентября 2022
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