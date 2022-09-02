Отец Карпукаса: теперь все знакомые в Бийске за «Локомотив» болеют

Михаил Карпукас, отец полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса, рассказал о том, как его сын шёл к своей цели – игре в Российской Премьер-Лиге.



«Почти 10 лет сын прожил в интернате. Домой ни разу не просился. Поставил себе задачу и шёл к ней. В команде его года часто менялись тренеры. Большинство доверяли Артёму, но были и те, кто делал ставку на других ребятишек. Это нормально: конкуренция должна быть всегда. Он терпел, старался. Всего сам добивался — характером, целеустремленностью. К 9-10-му классам окреп, вырос и к выпуску стал больше играть в основном составе. Учёбу тоже не забрасывал: любил математику, хорошо сдал ЕГЭ.



После выпуска сын проявил себя в молодёжном первенстве, в «Казанке». Спасибо руководству клуба и тренерскому составу за доверие. Надеюсь, он и в Премьер-Лиге его оправдает. Уверен, если будет игровое время, он и дальше будет прибавлять. У него умная голова. За счёт выбора позиции играет. Он всегда тяготел к комбинационному футболу — никогда в бей-беги не играл. А ещё жутко не любит проигрывать. Характер такой. После поражений ему лучше не звонить.



Теперь все знакомые в Бийске за «Локомотив» болеют. У кого «Матч Премьер» не подключен, звонят, расспрашивают. Поэтому когда сын играет, ставлю телефон на беззвучный режим, чтобы не отвлекали. Для нашего города это событие — парень из Алтайского края пробился в один из лучших клубов России. Мы очень гордимся сыном», — сказал отец Карпукаса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.