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Мостовой — о презентации Кокорина в «Арисе»: в российским футболе есть только один «Царь»

Мостовой — о презентации Кокорина в «Арисе»: в российским футболе есть только один «Царь»
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой резко отреагировал на презентацию российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арисе». Пресс-служба кипрского клуба назвала форварда «Царём».

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьёзно, сейчас кого только «Царём» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришёл. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

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