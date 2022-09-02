Мостовой — о презентации Кокорина в «Арисе»: в российским футболе есть только один «Царь»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой резко отреагировал на презентацию российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арисе». Пресс-служба кипрского клуба назвала форварда «Царём».
«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один «Царь». Ну серьёзно, сейчас кого только «Царём» не называют. Эти ребята хотя бы историю почитали, откуда человек пришёл. Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», — цитирует Мостового Metaratings.
Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.
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