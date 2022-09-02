Каррера: Кокорин – игрок с огромным талантом. Надеюсь, он сможет возродить карьеру

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о переходе российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» на правах аренды.
«Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в «Фиорентине». Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет все, на что он способен», — цитирует Карреру Sport24.
Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.
Ранее он также играл за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи». В период с 2011 по 2017 год вызывался в сборную России.
- 2 сентября 2022
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