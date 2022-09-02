Сергей Семак объяснил, почему не сыграет в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не принимает участие в матче звёзд сине-бело-голубых и московского «Спартака». Напомним, выставочный матч пройдёт сегодня, 2 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Не играю в матче легенд из-за загруженности по основной работе с „Зенитом“? Не только поэтому (улыбается). С одной стороны, работа и время — одни из самых важных факторов, с другой — есть большое количество игроков, которые достойны того, чтобы сыграть эти матчи легенд. В любом случае, мы с удовольствием посмотрим эту игру. Я думаю, будет очень интересно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Ранее команды ветеранов «Зенита» и «Спартака» уже встречались между собой в Санкт-Петербурге. Тогда сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.
- 2 сентября 2022
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