Давыдов: результат в матче «Спартак» — «Зенит» не так важен. Хотя самолюбие у игроков есть

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Давыдов высказался о предстоящей игре между петербуржцами и «Спартаком» в рамках матча легенд. Специалист будет главным тренером «Зенита» в этом матче.
«Игра покажет всё, результат не так важен, хотя самолюбие у футболистов есть. Главное — общение с ребятами, ты видишь в их глазах огонь. Нашим молодым ребятам есть чему у них поучиться. Если будут эмоции, то будет здорово — только положительные и футбольные. Попробуем порадовать болельщиков», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, первая встреча легенд «Зенита» и «Спартака» прошла 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
- 2 сентября 2022
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