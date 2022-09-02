Романцев: мне не предлагали возглавить «Химки». Не собираюсь возвращаться к тренерству

Главный тренер «Спартака» на матче легенд с «Зенитом» Олег Романцев прокомментировал слухи о том, что ему предлагали должность главного тренера подмосковных «Химок».

«Конечно, мне не предлагали возглавить «Химки». Возвращаться к тренерской деятельности не собираюсь», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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