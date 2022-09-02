Тихонов: «Зенит» не был конкурентом «Спартака», когда я выступал за клуб

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов в преддверии матча ветеранов с «Зенитом» рассказал о противостоянии с петербургской командой в своей футбольной карьере.

«Самый яркий матч с «Зенитом»? Когда выиграли 2:1, но мы всегда в Питере обыгрывали «Зенит», в те времена мы не рассматривали их как соперника, но матчи у нас были всегда интересные. Они не были нам конкурентами», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.