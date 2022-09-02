Тихонов: скажу, что «Спартак» хочет умыть «Зенит», а они снова умоют нас — будет не очень

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящей встречи легенд с петербургским «Зенитом».

«Сейчас скажу, что хочу умыть «Зенит», а они умоют нас ещё раз. Будет не очень. Мы все привыкли выигрывать. И мы, и они хотим победить. Борьба будет», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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