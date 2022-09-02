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Арсен Захарян вошёл в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES

Арсен Захарян вошёл в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES
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Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) совместно с интернет-порталом InStat представил рейтинг самых перспективных футболистов 2003 года рождения. Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял в этом списке четвёртое место.

Захарян уступил только Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», Джамалу Мусиале из мюнхенской «Баварии» и Харви Эллиотту из «Ливерпуля».

Самые перспективные игроки 2003 года рождения по версии CIES:

  1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
  2. Джамал Мусиала («Бавария»);
  3. Харви Эллиот («Ливерпуль»);
  4. Арсен Захарян («Динамо» Москва);
  5. Джино Инфантино («Розарио Сентраль»);
  6. Илаш Мориба («Валенсия»);
  7. Мало Гюсто («Лион»);
  8. Маркос Леонардо («Сантос»);
  9. Флориан Вирц («Байер»);
  10. Беньямин Шешко («РБ Зальцбург»).
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