Арсен Захарян вошёл в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES
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Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) совместно с интернет-порталом InStat представил рейтинг самых перспективных футболистов 2003 года рождения. Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял в этом списке четвёртое место.
Захарян уступил только Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», Джамалу Мусиале из мюнхенской «Баварии» и Харви Эллиотту из «Ливерпуля».
Самые перспективные игроки 2003 года рождения по версии CIES:
- Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Харви Эллиот («Ливерпуль»);
- Арсен Захарян («Динамо» Москва);
- Джино Инфантино («Розарио Сентраль»);
- Илаш Мориба («Валенсия»);
- Мало Гюсто («Лион»);
- Маркос Леонардо («Сантос»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Беньямин Шешко («РБ Зальцбург»).
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