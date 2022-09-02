Арсен Захарян вошёл в топ-5 самых перспективных игроков 2003 года рождения по версии CIES

Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) совместно с интернет-порталом InStat представил рейтинг самых перспективных футболистов 2003 года рождения. Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял в этом списке четвёртое место.

Захарян уступил только Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», Джамалу Мусиале из мюнхенской «Баварии» и Харви Эллиотту из «Ливерпуля».

Самые перспективные игроки 2003 года рождения по версии CIES: