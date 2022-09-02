Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос, есть ли шанс у «Спартака» на победу в матче легенд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что в сегодняшнем матче легенд с московским «Спартаком» шансы победить есть у обеих команд.
«Многочисленных болельщиков ждёт интересный и красивый футбол, потому что такие легендарные игроки будут играть. Несмотря уже на свой возраст, хоть и непреклонный, но уже не футбольный, все в отличной форме.
Есть ли шанс у «Спартака»? В противостояниях «Зенита» и «Спартака» всегда есть шанс у обеих команд. Посмотрим, как пойдёт. Болельщики точно будут подбадривать «Спартак». Fan ID сегодня нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч легенд «Спартака» и «Зенита» состоится на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19:00 мск.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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