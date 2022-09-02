Кокорин попал в заявку «Ариса» на матч с «Олимпиакосом»

Российский нападающий кипрского «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин попал в заявку своей команды на матч 2-го тура первого дивизиона страны с «Олимпиакосом» из Никосии, который должен начаться в 19:00 мск.



Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

Ранее футболист также играл за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи». В период с 2011 по 2017 год вызывался в сборную России.

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