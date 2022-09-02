«Чуть-чуть вернулся в прошлое». Павлюченко — о кричалках фанатов «Спартака» в матче легенд

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поддержку со стороны болельщиков московской команды в матче легенд с санкт-петербургским «Зенитом».

«Болельщики вспомнили все кричалки, которые скандировали во время моей карьеры. Есть и хорошие, и плохие: вспоминают и Михайло Пьяновича, и Станислава Черчесова вспомнили не очень хорошими словами. Стараются окунуть нас в то время. Чуть-чуть вернулся в прошлое. Классно. Болельщики — молодцы», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» проходит сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.