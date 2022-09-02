Джикия — после матча легенд: всегда рад болельщикам «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия после матча легенд, в котором красно-белые победили ветеранов санкт-петербургского «Зенита» со счётом 2:1, прокомментировал поддержку болельщиков на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Рад ли я вернувшимся болельщикам? Я всегда рад болельщикам», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16