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Джикия — после матча легенд: всегда рад болельщикам «Спартака»

Джикия — после матча легенд: всегда рад болельщикам «Спартака»
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Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия после матча легенд, в котором красно-белые победили ветеранов санкт-петербургского «Зенита» со счётом 2:1, прокомментировал поддержку болельщиков на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Рад ли я вернувшимся болельщикам? Я всегда рад болельщикам», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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