Ребров и Ещенко получили именные футболки на прощании со «Спартаком»

Бывший вратарь Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко в матче легенд с «Зенитом» (2:1) в последний раз вышли на поле в красно-белой футболке. Игрокам вручили именные футболки с номером, равным количеству матчей, проведённых за «Спартак».
38-летний Ребров был футболистом красно-белых с 2011 по 2021 год. В 131 матче за команду вратарь пропустил 151 мяч и 47 раз сыграл «на ноль». Сейчас Ребров является спортивным директором клуба.
38-летний Ещенко выступал за «Спартак» с июля 2016 по январь 2022 года. Защитник забил гол и отдал три результативные передачи в 109 встречах за команду. В настоящее время Ещенко играет за «Знамя» во Второй лиге, а также является техническим директором красно-белых.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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