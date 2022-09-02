Андрей Тихонов оценил идею создания Лиги Легенд

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов после победы над санкт-петербургским «Зенитом» в матче легенд со счётом 2:1 прокомментировал идею создания Лиги Легенд.

«Как отнесусь к идее проводить матч легенд на постоянной основе? Можно было бы… Помимо нас, ведь есть ветераны ЦСКА, «Локомотива», «Ротора» и «Алании». Мы все конкурировали в 90-х. Да и ещё есть команды. Если организуют, то будет хорошо. Москва перенасытилась от футбола, поэтому есть другие города, где ещё проводить такие игры. Устанем? Вторая игра за месяц, чего нам уставать? Если играть один раз в месяц — нормально», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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