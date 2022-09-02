Хави высказался об Обамеянге после его ухода в «Челси»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал уход нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в «Челси».
«Обамеянг был примером на поле и за его пределами, он многое изменил. Если вы посмотрите на его цифры, и как человек был драгоценным. Обамеянг пример для всего клуба и игроков», — приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны» в «Твиттере».
33-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В 24 матчах за команду он забил 13 голов и отдал результативную передачу. В конце летнего трансферного окна было объявлено о переходе форварда в «Челси» за € 12 млн. С новой командой Обамеянг подписал контракт на два года.
Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:
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