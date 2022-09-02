«МЮ» пытался подписать форварда «Эспаньола» в последний день трансферного окна

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас в летнее трансферное окно мог стать игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб вёл переговоры о переходе испанского футболиста в последний день, но не сумел согласовать сделку. Об этом сообщает Football Insider.

Де Томас оказался в «Эспаньоле» в январе 2020 года, перейдя из «Бенфики» за € 22,5 млн. С тех пор Рауль забил 45 голов и отдал шесть результативных передач в 89 матчах. Соглашение между нападающим и каталонским клубом истекает в 2026 году. В ноябре 2021-го де Томас дебютировал за сборную Испании (четыре матча, без результативных действий).

Видеообзор. «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:

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