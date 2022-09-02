Источник: экс-защитник «Реала» Марсело переходит в «Олимпиакос»

Бразильский защитник Марсело в ближайшее время станет игроком греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает журналист Себастиен Денис в «Твиттере».

Напомним, 34-летний Марсело выступал за мадридский «Реал» больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.

«Олимпиакос» после двух туров чемпионата Греции занимает в турнирной таблице третье место, набрав четыре очка.

Видеообзор. «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:

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