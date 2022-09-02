Гол Марко Ройса принёс «Боруссии» победу над «Хоффенхаймом»

Сегодня, 2 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на своём поле принимала «Хоффенхайм» из Зинсхайма. Стартовый свисток главного арбитра встречи Даниэля Зиберта прозвучал в 21:30 мск.

Хозяева смогли отличиться уже в начале матча — на 16-й минуте Марко Ройс забил гол после передачи Юлиана Брандта. В оставшееся время команды только зарабатывали предупреждения, получив в общей сложности семь жёлтых карточек.

После этой победы «Боруссия» набрала 12 очков по итогам пяти встреч и временно возглавила турнирную таблицу. «Хоффенхайм», несмотря на поражение, имеет в активе девять очков, но опустился на пятую строчку, пока остальные команды не сыграют оставшиеся встречи этого тура.