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Гол Марко Ройса принёс «Боруссии» победу над «Хоффенхаймом»

Гол Марко Ройса принёс «Боруссии» победу над «Хоффенхаймом»
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Сегодня, 2 сентября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялся матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на своём поле принимала «Хоффенхайм» из Зинсхайма. Стартовый свисток главного арбитра встречи Даниэля Зиберта прозвучал в 21:30 мск.

Хозяева смогли отличиться уже в начале матча — на 16-й минуте Марко Ройс забил гол после передачи Юлиана Брандта. В оставшееся время команды только зарабатывали предупреждения, получив в общей сложности семь жёлтых карточек.

После этой победы «Боруссия» набрала 12 очков по итогам пяти встреч и временно возглавила турнирную таблицу. «Хоффенхайм», несмотря на поражение, имеет в активе девять очков, но опустился на пятую строчку, пока остальные команды не сыграют оставшиеся встречи этого тура.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
02 сентября 2022, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Ройс – 16'
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