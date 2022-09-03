Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов поднимал кубок с Романцевым, фанаты восхваляли Ещенко и Реброва. Фото ретроматча

Тихонов поднимал кубок с Романцевым, фанаты восхваляли Ещенко и Реброва. Фото ретроматча
«Спартак» обыграл «Зенит» в матче легенд
Комментарии

2 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче легенд «Спартак» одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:1. За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом».

«Наша команда была более техничной и грамотной. Хотя игроки «Зенита» были физически сильнее, да и помоложе нас.

Победили за счёт фарта и трибун, болельщики всегда являются 12-м игроком для «Спартака», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022