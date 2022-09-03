Тихонов поднимал кубок с Романцевым, фанаты восхваляли Ещенко и Реброва. Фото ретроматча

2 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче легенд «Спартак» одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:1. За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом».



«Наша команда была более техничной и грамотной. Хотя игроки «Зенита» были физически сильнее, да и помоложе нас.



Победили за счёт фарта и трибун, болельщики всегда являются 12-м игроком для «Спартака», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.