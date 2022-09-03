«Хорошо ладил почти со всеми». Балотелли рассказал о причинах испорченной репутации

Уже бывший одноклубник Артёма Дзюбы и новичок «Сьона» Марио Балотелли рассказал о том, как сложился его переход в швейцарский клуб, а также о желании выиграть трофей.



«Мне понравился подход «Сьона», плюс мне интересно поиграть в чемпионате, который я пока не знаю. К тому же, это рядом с моим домом, в стране, где можно пожить спокойнее, чем где-то ещё. Я выигрывал что-то в футболе довольно давно – было бы здорово снова завоевать трофей. Я хотел уйти из «Аданы». Такие вещи никогда не бывают простыми, когда тебя связывает контракт, поэтому обе стороны должны были найти взаимопонимание.



С самого первого контакта со «Сьоном» был на 98% уверен, что буду играть здесь. Команду тренирует итальянец Паоло Трамеццани. Счастлив, что он здесь. Мы не были знакомы ранее, но он сразу произвёл положительное впечатление. Я не считаю себя звездой. Вопреки распространённому мнению, я хорошо ладил почти со всеми тренерами, которые у меня были. А репутация моя испорчена как из-за некоторых моих ошибок, так и из-за болтовни людей, которых я совершенно не знаю», – приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.

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