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«Это можно понять». Данни высказался о введении Fan ID в России

«Это можно понять». Данни высказался о введении Fan ID в России
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Бывший игрок московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» португалец Мигел Данни высказался о начале работы паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.

«В Португалии была та же самая история — каждого болельщика обязали иметь идентификационный номер. Это можно понять: если что-то происходит на стадионе, то клуб платит большой штраф. Логично, что каждый человек на трибунах должен быть при необходимости опознан. Но пустые трибуны — это ненормально, нужно искать компромисс с клубами и болельщиками», — цитирует Данни Sport24.

Напомним, закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий в России был подписан 30 декабря прошлого года. Это электронный документ, который нужен для идентификации зрителя, участника или других лиц, задействованных в проведении спортивного мероприятия. Он используется для обеспечения безопасности и общественного порядка на спортивных аренах. В сезоне-2022/2023 система начала действовать на некоторых стадионах, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги.

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