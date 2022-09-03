Домингес — о вылете «Рубина» из РПЛ: мы столько прошли с клубом, я очень расстроился

41-летний бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес высказался о вылете казанского клуба в Первую лигу.
«Меня очень расстроило то, что «Рубин» вылетел. Мы столько прошли с клубом, и видеть его в Первой лиге печально», — приводит слова Домингеса Sport24.
Аргентинец перешёл в «Рубин» в январе 2004 года из «Ривер Плейт». Ровно через три года Домингеса приобрёл «Зенит». В Санкт-Петербурге Алехандро отыграл два года (64 матча, 10 голов, 15 результативных передач), после чего вернулся в «Рубин». Всего в 107 матчах за казанцев он забил 43 гола и отдал 24 ассиста. Позже игрок выступал за «Валенсию», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано».
После семи туров Мелбет Первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера, «КАМАЗа», на пять очков.
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