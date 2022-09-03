Алехандро Домингес отреагировал на вопрос о возвращении в «Зенит» в новой роли

41-летний бывший полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес высказался о гипотетической возможности вернуться в Россию и работать в клубе из Санкт-Петербурга.
«Интересно ли мне вернуться в «Зенит» и работать в клубной структуре? Да, но для такой роли нужно учиться. Пока у меня нет чёткого понимания, в каком направлении я бы хотел развиваться в футбольном менеджменте. Я год отработал в скаутинге «Олимпиакоса», но потом понял, что хочу попробовать что-то другое. Но про «Зенит» говорить рано – хотя бы из уважения к людям, которые уже там работают», – приводит слова Домингеса Sport24.
Аргентинец перешёл в «Рубин» в январе 2004 года из «Ривер Плейта». Ровно через три года Домингеса приобрёл «Зенит». В Санкт-Петербурге Алехандро отыграл два года (64 матча, 10 голов, 15 результативных передач), после чего вернулся в «Рубин». Всего в 107 матчах за казанцев он забил 43 гола и отдал 24 ассиста. Позже выступал за «Валенсию», «Олимпиакос» и «Райо Вальекано».
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