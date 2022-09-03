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Бывший футболист ЦСКА Языджи подписал контракт с «Трабзонспором»

Бывший футболист ЦСКА Языджи подписал контракт с «Трабзонспором»
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Экс-форвард ЦСКА Юсуф Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю», официально стал игроком «Трабзонспора». Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.

Контракт с футболистом будет рассчитан до окончания нынешнего сезона. Стоит отметить, что Юсуф является воспитанником «Трабзонспора».

Напомним, в сезоне-2021/2022 Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. 25-летний турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов. В текущем сезоне Юсуф провёл четыре матча, на поле он был 202 минуты. Игрок забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Трабзонспор» в настоящий момент с 10 очками занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

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