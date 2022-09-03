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Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович успешно перенёс операцию на ноге

Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович успешно перенёс операцию на ноге
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Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович был прооперирован в одной из римских клиник, сообщает пресс-служба грозненского клуба. Операция на ноге прошла успешно. Восстановление Тодоровича продлится до конца 2022 года.

«Желаем Дарко скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Фото: пресс-служба «Ахмата»

Напомним, Тодорович получил травму в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:2). Позже у защитника был диагностирован перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги.

Грозненский «Ахмат» в семи матчах набрал восемь очков и занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (17).

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