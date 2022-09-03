Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу над «Хоффенхаймом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура чемпионата Германии по футболу с «Хоффенхаймом» (1:0).
«Мы продемонстрировали очень хорошую игру, особенно в первом тайме. Мы знали, что «Хоффенхайм» силён в единоборствах, поэтому хотели опережать их за счёт выбора правильной позиции. Это помогало получить свободное пространство. Мы создали много опасных моментов и не позволили сопернику приблизиться к нашим воротам, и это очень радует.
Во втором тайме мы часто теряли мяч. Ближе к концовке мы со всей серьёзностью и профессионализмом подошли к игре в обороне и справились с ситуацией. Это шаг в верном направлении по сравнению с тем, что случилось пару недель назад, когда мы проиграли «Вердеру» (2:3)», — цитирует Терзича пресс-служба «Боруссии».
- 3 сентября 2022
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