Аленичев: РПЛ сильно регрессирует. Вспомните «Краснодар» с легионерами — и что есть сейчас

Бывший футболист национальной команды России Дмитрий Аленичев высказался о запрете в отношении российских клубов на участие в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Историю с баном российского футбола переживаю как и все. Хочется в сентябре смотреть еврокубки. Когда это вернётся, никто не знает. Хочется, конечно, чтобы побыстрее.



Что нам делать? Будем вариться в собственном соку. Российская Премьер-Лига регрессирует, и очень сильно. Вспомните «Краснодар» с легионерами – и что есть сейчас. Но мы должны принять это как данность. Есть руководители, которые должны общаться с УЕФА и ФИФА, но от этого немногое зависит», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.