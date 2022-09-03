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Андрей Ещенко выступил за создание Лиги Легенд по футболу

Андрей Ещенко выступил за создание Лиги Легенд по футболу
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Защитник «Знамени» Андрей Ещенко поделился мнением об идее создания Лиги Легенд.

«Слышал, что есть какие-то предпосылки для создания Лиги Легенд: Волгоград, Нижний Новгород и другие команды. Я за создание такой лиги, почему нет? Если болельщики приходят, значит, им это нравится», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Накануне состоялся матч легенд московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Голами в составе московского «Спартака» отметились Роман Павлюченко и Александр Ширко, у санкт-петербургского «Зенита» отличился полузащитник Игорь Денисов.

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