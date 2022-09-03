«Пари НН» — «Факел»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны составы «Пари Нижний Новгород» и «Факела» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — «Факел».



«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Майга, Сулейманов.



«Факел»: Свинов, Смирнов, Суслов, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.

«Пари Нижний Новгород» набрал шесть очков в семи матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (4) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).