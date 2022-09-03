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Мостовой: не сыграю матч легенд «Сельты» и «Спартака», но идея хорошая

Мостовой: не сыграю матч легенд «Сельты» и «Спартака», но идея хорошая
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отметил, что не стал бы принимать участие в матче легенд красно-белых с «Сельтой».

«Сыграл бы матч легенд «Сельты» и «Спартака»? Нет. Идея хорошая, но не сыграю. Жизнь расставляет всё по местам, но здесь расставляет не так, как надо. За много лет со «Спартаком» почти ничего, с «Сельтой» тоже почти ничего — только дружба с ребятами и некоторыми людьми, которые остались в «Сельте». Это многим урок на будущее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Накануне состоялся матч легенд московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

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