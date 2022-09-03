«Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой — о матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче легенд красно-белых с «Зенитом».
«Матч легенд я не смотрел по понятным для меня причинам. Мне было неинтересно, исходя из того, как всё это развивалось. Ничего страшного в этом нет. Меня не приглашали на этот матч.
Многие в плохой форме: они выходят и сидят на лавке. Чтобы сидеть на лавке и выйти на 5–10 минут, хорошую форму иметь не надо. Не удивлён результатом. В Питере выиграл «Зенит», в Москве — «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Накануне состоялся матч легенд московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
- 3 сентября 2022
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