Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой — о матче легенд «Спартака» и «Зенита»

«Многие были в плохой форме, неинтересно». Мостовой — о матче легенд «Спартака» и «Зенита»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче легенд красно-белых с «Зенитом».

«Матч легенд я не смотрел по понятным для меня причинам. Мне было неинтересно, исходя из того, как всё это развивалось. Ничего страшного в этом нет. Меня не приглашали на этот матч.

Многие в плохой форме: они выходят и сидят на лавке. Чтобы сидеть на лавке и выйти на 5–10 минут, хорошую форму иметь не надо. Не удивлён результатом. В Питере выиграл «Зенит», в Москве — «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Накануне состоялся матч легенд московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Встреча, прошедшая 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Новость по теме
Андрей Ещенко выступил за создание Лиги Легенд по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022