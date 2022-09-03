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«Ювентус» поделил очки с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А

«Ювентус» поделил очки с «Фиорентиной» в 5-м туре Серии А
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Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась ничьей — 1:1.

На девятой минуте счёт с передачи полузащитника Филипа Костича открыл польский форвард «старой синьоры» Аркадиуш Милик. Через 20 минут «фиалкам» удалось отыграться: отличился ивуарийский нападающий Кристиан Куаме, ему ассистировал Риккардо Соттиль. В конце первого тайма у «Фиорентины» был хороший шанс выйти вперёд, но сербский форвард Лука Йович не реализовал пенальти.

Таким образом, после пяти туров у флорентийцев шесть очков, у туринцев — девять. В следующем матче «Фиорентина» сыграет с «Болоньей», а «Ювентус» — с «Салернитаной».

Италия - Серия А. 5-й тур
03 сентября 2022, суббота. 16:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Милик – 9'   1:1 Куаме – 29'
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