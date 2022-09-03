Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ

«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Челси» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.

Все мячи были забиты во втором тайме. На 62-й минуте нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио открыл счёт с передачи полузащитника Деклана Райса. «Челси» отыгрался на 76-й минуте: отличился фланговый защитник Бен Чилуэлл, результативную передачу выполнил бразилец Тьяго Силва. Затем Чилуэлл ассистировал немецкому нападающему Каю Хаверцу — 2:1 в пользу синих на 88-й минуте. А уже в добавленное время после просмотра VAR был отменён гол вышедшего на замену форварда «молотобойцев» Максвелла Корне.

Таким образом, после шести туров АПЛ у «Челси» 10 очков, у «Вест Хэма» — четыре. В следующем матче «аристократы» сыграют с «Фулхэмом», а «молотобойцы» — с «Ньюкасл Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
03 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Антонио – 62'   1:1 Чилуэлл – 76'   2:1 Хаверц – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022