«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Челси» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев — 2:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.
Все мячи были забиты во втором тайме. На 62-й минуте нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио открыл счёт с передачи полузащитника Деклана Райса. «Челси» отыгрался на 76-й минуте: отличился фланговый защитник Бен Чилуэлл, результативную передачу выполнил бразилец Тьяго Силва. Затем Чилуэлл ассистировал немецкому нападающему Каю Хаверцу — 2:1 в пользу синих на 88-й минуте. А уже в добавленное время после просмотра VAR был отменён гол вышедшего на замену форварда «молотобойцев» Максвелла Корне.
Таким образом, после шести туров АПЛ у «Челси» 10 очков, у «Вест Хэма» — четыре. В следующем матче «аристократы» сыграют с «Фулхэмом», а «молотобойцы» — с «Ньюкасл Юнайтед».
- 3 сентября 2022
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