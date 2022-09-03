«Краснодар» — «Сочи»: хозяева забили дважды за две минуты, отличился Сперцян

Сегодня, 3 сентября, в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проходит матч между «Краснодаром» и «Сочи». Встреча идёт на стадионе «ФК Краснодар», а стартовый свисток Павла Шадыханова прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче на 49-й минуте открыл нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун, откликнувшись на передачу Баньяца. Спустя несколько минут Эдуард Сперцян увеличил преимущество своей команды.
Обслуживает матч «Краснодар» — «Сочи» бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему Дмитрий Мосякин (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный судья — Юнус Кошко (Краснодар). Арбитр VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва), её помощник — Екатерина Курочкина (Москва).
- 3 сентября 2022
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