Холанд забил 10 мячей в шести турах АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, перешедший этим летом из дортмундской «Боруссии», забил 10 мячей в шести первых турах английской Премьер-лиги. 10-й гол форвард отправил в ворота «Астон Виллы» (1:0 в пользу «горожан» к 68-й минуте).
Ранее Холанд сделал по хет-трику в матчах с «Кристал Пэлас» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0), дубль в игре с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0), а также по голу в играх с «Борнмутом» (4:0) и «Ньюкаслом» (3:3).
Контракт 22-летнего Холанда с горожанами заключён до конца сезона-2026/2027. За свой прошлый клуб, «Боруссию» Дортмунд, Эрлинг провёл 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 голевые передачи. Также в своей карьере Холанд выступал за «РБ Зальцбург», норвежские «Мольде» и «Брюне». В 21 игре за сборную Норвегии у форварда 20 голов.
- 3 сентября 2022
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