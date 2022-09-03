«Чувствовал себя ребёнком». Ребров — об эмоциях от матча легенд с «Зенитом»

Бывший вратарь московского «Спартака», сейчас исполняющий обязанности спортивного директора красно-белых, Артём Ребров поделился впечатлениями от участия в матче легенд с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Мне очень приятно было быть в такой компании на матче легенд. Сидя на скамейке, чувствовал себя ребёнком. Потому что я вырос на этих футболистах, а тут они рядом со мной. Это последний матч, в котором я выхожу на поле, и они рядом. В первую очередь эмоции от этого. Уже только потом то, что это последняя игра для меня. Тоже здорово.



Почувствовал себя ветераном? Я не сказал бы. На поле, когда они двигаются, понятно, что ветераны. А в раздевалке все такие же задорные и молодые. Они для меня же легенды. Как руководить такой обороной? Это игра, здесь все равны. Слушаются ли меня? Да», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.