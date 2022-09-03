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Йоканович: у «Динамо» ещё не было игры с «Зенитом». Мне сложно сказать, насколько он силён

Йоканович: у «Динамо» ещё не было игры с «Зенитом». Мне сложно сказать, насколько он силён
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович не стал оценивать игровой уровень «Зенита».

«Смолов провёл только одну тренировку с командой. Если была бы возможность, мы бы не стали его сегодня использовать. Фёдор – очень важный игрок для «Динамо»

Борьба с «Зенитом» и «Спартаком» за чемпионство? Знаете, сейчас только сентябрь. Если бы знал, делал бы ставки. Моя работа – тренировать команду. Сложно загадывать, мы идём шаг за шагом. У нас ещё не было матча с «Зенитом», поэтому мне сложно сказать, насколько он силён», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и пройдёт 17 сентября на «ВТБ Арене» в Москве.

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