Захарян: мне писал Фабрицио Романо с вопросом про «Челси». Ответил ему на косом английском

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что ему писал известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Мне писал Фабрицио Романо. Что он написал? Спросил, когда я приеду (смеётся). Думаю, он сам в курсе, что там и предложение было, и всё возможно состоялось бы.



Что я ему ответил? Я со своим косым английским ответил, что пока не знаю, жду информации. Понимаю ли я, что теперь надо усиленно учить английский? Да, я уже начал заниматься английским», — передаёт слова Захарна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.