Захарян: мне писал Фабрицио Романо с вопросом про «Челси». Ответил ему на косом английском
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что ему писал известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
«Мне писал Фабрицио Романо. Что он написал? Спросил, когда я приеду (смеётся). Думаю, он сам в курсе, что там и предложение было, и всё возможно состоялось бы.
Что я ему ответил? Я со своим косым английским ответил, что пока не знаю, жду информации. Понимаю ли я, что теперь надо усиленно учить английский? Да, я уже начал заниматься английским», — передаёт слова Захарна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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