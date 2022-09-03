Новичок «Динамо» Маричал прокомментировал свой дебют за клуб

Защитник «Динамо» Николас Маричал высказался о победе команды над «Уралом» (2:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Это дебютная игра для уругвайского футболиста.

«Я очень рад дебютировать за «Динамо». Очень хорошо, что мы выиграли этот матч, поэтому эмоции только положительные. Доволен ли я своим дебютом? Да, доволен. Конечно, есть много вещей, которые мне надо улучшить, но самое главное, что мы выиграли», — передаёт слова Маричала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

21-летний Маричал перешёл в московскую команду из уругвайского «Насьоналя» в конце августа за € 4,2 млн. С новой командой латиноамериканский футболист подписал соглашение на пять лет.

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