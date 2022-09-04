«ПСЖ» уверенно переиграл «Нант» в 6-м туре чемпионата Франции, Мбаппе оформил дубль

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «Нант» принимал «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась победой парижан — 3:0.



На 18-й минуте счёт открыл форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, голевая передача на счету Лионеля Месси. На 24-й минуте бразильский защитник «Нанта» Фабио грубо нарушил правила на португальском полузащитнике парижан Витинье и получил прямую красную карточку. Через девять минут португалец был вынужден покинуть поле из-за полученного повреждения. На 54-й минуте Мбаппе вновь с паса Месси оформил дубль. Третий мяч в ворота «Нанта» на 68-й минуте забил защитник Нуну Мендеш: он первый отреагировал на отскочивший после удара Неймара в штангу мяч.



Таким образом, после шести туров у «канареек» шесть очков, у парижан — 16. В следующем матче «Нант» сыграет с «Лорьяном», а «ПСЖ» — с «Брестом».