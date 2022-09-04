Эрлинг Холанд удивил журналистов своей диетой

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в новом документальном фильме рассказал о своём рационе. Об этом информирует шведское издание Expressen.



В документальной ленте Viaplay под названием «Холанд: выбор» норвежский форвард помимо беседы о выборе клуба, поворотах в карьере и новом образе жизни после переезда в Манчестер уделил внимание теме питания и питьевой воды.



Эрлинг подчеркнул, что уделяет особенное внимание фильтрации воды, чтобы избежать попадания в организм бактерий. Также репортёр Ян Оге Фьёртофт, как сообщает источник, был удивлён тем, что Холанд, отвечая на вопрос, что обычно ест, показал ему сердце и печень.



Футболист отметил, что основное для него – продукты местного производства. По словам Холанда, многие считают, что мясо бесполезно, но смотря какое. Одно дело – мясо, которое люди покупают в ресторанах быстрого питания, и другое – местной коровы, поглощающей траву на твоих глазах.