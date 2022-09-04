В Юргена Клоппа чуть не попали бутылкой во время матча «Эвертон» — «Ливерпуль»

Во время матча 6-го туа английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль» болельщик бросил в техническую зону пластиковую бутылку, которая едва не угодила в главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Инцидент произошёл во втором тайме встречи. Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» завершился ничьей со счётом 0:0.
«Я думал, что это стеклянная бутылка, это всё оказалось не так. Я рассмотрел её, пока она лежала на «месте преступления». Нет, это была пластиковая бутылка. Если это была бы стеклянная бутылка, то это действительно опасно», — приводит слова Клоппа Mirror.
«Ливерпуль» в шести матчах набрал девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Эвертон» (4) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Арсенал» (15).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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