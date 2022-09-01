«Эвертон» — «Ливерпуль». Не 9:0, но Клопп оставит город красным

3 сентября состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало игры – в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвертона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.70, а успех «Ливерпуля» оценивается аналитиками в 1.45. Ничья доступна за 5.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» 3 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.42, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.66. На гол «Эвертона» дают коэффициент 1.64, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.06. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» (03.09.2022)

Английская Премьер-лига вошла в рабочий ритм, уже был сыгран первый из туров, состоявшихся в середине недели. «Ливерпуль» на 98-й минуте вырвал победу у «Ньюкасла». А его соседи по городу неудачно съездили в Лидс — «Эвертон» смог зацепить лишь ничью 1:1. Но нет времени рефлексировать над результатами – мерсисайдское дерби состоится уже днём в субботу.

В последние годы никого не удивить, что красные и синие обитают не только по разные стороны Стэнли Парка в Ливерпуле, но и на разных краях турнирной таблицы АПЛ. Вот и сейчас, одержав вторую в сезоне победу, «Ливерпуль» запрыгнул в зону еврокубков. В то же время «Эвертон», имея в активе лишь три ничьих, расположился вблизи зоны вылета.

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При этом непривычно видеть «Ливерпуль» не на первых строчках. Красные потеряли семь очков в первых трёх турах, но потом исправились – забили девять безответных голов «Борнмуту» (9:0) и выцарапали на последних секундах победу у крепкого «Ньюкасла» (2:1). Но за медальные перспективы всё равно тревожно.



«Ливерпуль» подводят завышенные ожидания, недостаточная активность на трансферном рынке и переполненный лазарет. После того как команда остановилась в двух шагах от квадрупла, с ней может случиться классический эффект второго сезона. Ещё не всё потеряно, но первые три тура вышли достаточно пугающими.

Который год подряд Юрген Клопп не стал делать кардинальную перестройку состава. Взамен проданного в «Баварию» Садио Мане на позицию центрфорварда был приобретён талантливый уругваец Дарвин Нуньес из «Бенфики». Кроме того, полузащиту усилил португалец Фабиу Карвалью из «Фулхэма».

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Однако, как оказалось, этого было недостаточно. В начале сезона состав основательно выкосили травмы. Потери были буквально в каждой линии, а по сей день в лазарете остаются шесть футболистов. Травмированы запасной голкипер Кивин Келлехер и ряд игроков полевых – Ибраима Конате, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Тьяго Алькантара.



Вне игры также остаётся нападающий Диогу Жота. Но есть и хорошие новости – три игрока уже вернулись к тренировкам с командой, хотя пока не готовы выйти в стартовом составе. Это защитники Жоэль Матип и Кельвин Рэмси, а также полузащитник Кёртис Джонс. Хотя бы что-то.

На старте сезона команду сильно подвёл Дарвин Нуньес, схлопотавший удаление за грубость во 2-м туре и получивший за это дисквалификацию на три матча. Добавьте к этому травму Диогу Жоты, и мы приходим к тому, что у тройки нападения Диас-Фирмино-Салах нет ни альтернативы, ни возможности освежиться по ходу матча.



Нуньес уже отбыл дисквалификацию, и мы наверняка увидим молодого нападающего в деле. В первых двух матчах, которые уругваец успел сыграть за «Ливерпуль», он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Причём потратил на это суммарно 70 минут, проведённых на поле в этих двух матчах. Отличный результат.

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За первые шесть матчей сезона, включая Суперкубок, «Ливерпуль» забил 18 мячей, но ни у кого из игроков нет более трёх голов на счету. Сразу у шестерых футболистов более одного забитого мяча в сезоне, а это значит, что опасность в стане «Ливерпуля» может исходить откуда угодно. Не только от Мохамеда Салаха.

Показательно, что в крупной победе над «Борнмутом» (9:0) поучаствовали семь разных футболистов команды, а Салаха среди них не было. Возможно, именно египтянину стоит начать матч с «Эвертоном» на скамейке запасных. Впрочем, Юргену Клоппу, разумеется, виднее. Всё же в прошлой игре нападающий отдал две голевые.



Что касается «Эвертона», то старт сезона у него вышел куда более удручающим. Но при этом команда не выглядит безнадёжной. Фрэнк Лэмпард продолжает разгребать завалы, доставшиеся ему от Рафаэля Бенитеса. Он начал с укрепления оборонительных порядков. Для этого были приглашены качественные английские центральные защитники Конор Коуди и Джеймс Тарковски. Да и в принципе вся защитная линия претерпела изменения.



В целом перестройка даёт плоды. Если в концовке прошлого сезона «Эвертон» пропустил 10 мячей за три последних тура, то на старте нового команда пропускает в среднем один мяч за игру. Однако сложно в такой ситуации рассчитывать на высокие места в турнирной таблице, когда некому забивать.

Игроки «Эвертона» в первых пяти турах в среднем 12,6 раза били по воротам, пять из этих ударов приходились в створ. Но за это время было забито всего четыре гола. Два мяча на счету вингера Энтони Гордона и ещё столько же у Демарая Грея. Заменить ушедшего в «Тоттенхэм» Ришарлисона, похоже, никем и не удалось. Саломон Рондон явно не тянет, а Доминик Калверт-Льюин травмирован.

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Несмотря на аутсайдерские позиции, «Эвертон» относительно надёжно играет в обороне, а ослабленная травмами средняя линия «Ливерпуля» испытывает проблемы с организацией атак. Не хватает свежести и нападающим красных, которым нет альтернативы в стартовом составе. «Эвертон» не проиграл ни одного матча в сезоне с разницей более чем один мяч. Зайти на победу хозяев с форой (+1.5) можно с коэффициентом 1.73. Так и поступим.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» 3 сентября 2022 года

Мерсисайдское дерби часто называют «семейным дерби» из-за того, что в Ливерпуле живут много пар, болеющих за разные клубы. Но накал страстей на поле это, как правило, не сильно снижает. Однако сразу четыре из восьми последних дерби на поле «Эвертона» закончились с нулями на табло.



«Эвертон» в последние годы – команда куда ниже классом, чем «Ливерпуль», но на своём поле лишь однажды за последние 10 дерби уступил с разницей в более чем один мяч. Случилось это, кстати, в прошлом сезоне. Но Фрэнк Лэмпард укрепил оборону «Эвертона», а «Ливерпуль» выкосили травмы. Красные – безусловный фаворит, но победа будет минимальной.



Ставка: победа «Эвертона» с форой (+1.5) за 1.73.

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