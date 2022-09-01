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«Эвертон» — «Ливерпуль», прогноз на матч АПЛ 3 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Эвертон» — «Ливерпуль». Не 9:0, но Клопп оставит город красным
Антон Мартысевич
«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз на дерби АПЛ
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«Ливерпуль» забил 11 голов за два матча, однако оставил противоречивые впечатления.

3 сентября состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало игры – в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Эвертона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.70, а успех «Ливерпуля» оценивается аналитиками в 1.45. Ничья доступна за 5.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» 3 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.42, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.66. На гол «Эвертона» дают коэффициент 1.64, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.06. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» (03.09.2022)

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
03 сентября 2022, суббота. 14:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль

Английская Премьер-лига вошла в рабочий ритм, уже был сыгран первый из туров, состоявшихся в середине недели. «Ливерпуль» на 98-й минуте вырвал победу у «Ньюкасла». А его соседи по городу неудачно съездили в Лидс — «Эвертон» смог зацепить лишь ничью 1:1. Но нет времени рефлексировать над результатами – мерсисайдское дерби состоится уже днём в субботу.

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В последние годы никого не удивить, что красные и синие обитают не только по разные стороны Стэнли Парка в Ливерпуле, но и на разных краях турнирной таблицы АПЛ. Вот и сейчас, одержав вторую в сезоне победу, «Ливерпуль» запрыгнул в зону еврокубков. В то же время «Эвертон», имея в активе лишь три ничьих, расположился вблизи зоны вылета.

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При этом непривычно видеть «Ливерпуль» не на первых строчках. Красные потеряли семь очков в первых трёх турах, но потом исправились – забили девять безответных голов «Борнмуту» (9:0) и выцарапали на последних секундах победу у крепкого «Ньюкасла» (2:1). Но за медальные перспективы всё равно тревожно.

«Ливерпуль» подводят завышенные ожидания, недостаточная активность на трансферном рынке и переполненный лазарет. После того как команда остановилась в двух шагах от квадрупла, с ней может случиться классический эффект второго сезона. Ещё не всё потеряно, но первые три тура вышли достаточно пугающими.

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Который год подряд Юрген Клопп не стал делать кардинальную перестройку состава. Взамен проданного в «Баварию» Садио Мане на позицию центрфорварда был приобретён талантливый уругваец Дарвин Нуньес из «Бенфики». Кроме того, полузащиту усилил португалец Фабиу Карвалью из «Фулхэма».

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Однако, как оказалось, этого было недостаточно. В начале сезона состав основательно выкосили травмы. Потери были буквально в каждой линии, а по сей день в лазарете остаются шесть футболистов. Травмированы запасной голкипер Кивин Келлехер и ряд игроков полевых – Ибраима Конате, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Тьяго Алькантара.

Вне игры также остаётся нападающий Диогу Жота. Но есть и хорошие новости – три игрока уже вернулись к тренировкам с командой, хотя пока не готовы выйти в стартовом составе. Это защитники Жоэль Матип и Кельвин Рэмси, а также полузащитник Кёртис Джонс. Хотя бы что-то.

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На старте сезона команду сильно подвёл Дарвин Нуньес, схлопотавший удаление за грубость во 2-м туре и получивший за это дисквалификацию на три матча. Добавьте к этому травму Диогу Жоты, и мы приходим к тому, что у тройки нападения Диас-Фирмино-Салах нет ни альтернативы, ни возможности освежиться по ходу матча.

Нуньес уже отбыл дисквалификацию, и мы наверняка увидим молодого нападающего в деле. В первых двух матчах, которые уругваец успел сыграть за «Ливерпуль», он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Причём потратил на это суммарно 70 минут, проведённых на поле в этих двух матчах. Отличный результат.

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За первые шесть матчей сезона, включая Суперкубок, «Ливерпуль» забил 18 мячей, но ни у кого из игроков нет более трёх голов на счету. Сразу у шестерых футболистов более одного забитого мяча в сезоне, а это значит, что опасность в стане «Ливерпуля» может исходить откуда угодно. Не только от Мохамеда Салаха.

Показательно, что в крупной победе над «Борнмутом» (9:0) поучаствовали семь разных футболистов команды, а Салаха среди них не было. Возможно, именно египтянину стоит начать матч с «Эвертоном» на скамейке запасных. Впрочем, Юргену Клоппу, разумеется, виднее. Всё же в прошлой игре нападающий отдал две голевые.

Что касается «Эвертона», то старт сезона у него вышел куда более удручающим. Но при этом команда не выглядит безнадёжной. Фрэнк Лэмпард продолжает разгребать завалы, доставшиеся ему от Рафаэля Бенитеса. Он начал с укрепления оборонительных порядков. Для этого были приглашены качественные английские центральные защитники Конор Коуди и Джеймс Тарковски. Да и в принципе вся защитная линия претерпела изменения.

В целом перестройка даёт плоды. Если в концовке прошлого сезона «Эвертон» пропустил 10 мячей за три последних тура, то на старте нового команда пропускает в среднем один мяч за игру. Однако сложно в такой ситуации рассчитывать на высокие места в турнирной таблице, когда некому забивать.

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Игроки «Эвертона» в первых пяти турах в среднем 12,6 раза били по воротам, пять из этих ударов приходились в створ. Но за это время было забито всего четыре гола. Два мяча на счету вингера Энтони Гордона и ещё столько же у Демарая Грея. Заменить ушедшего в «Тоттенхэм» Ришарлисона, похоже, никем и не удалось. Саломон Рондон явно не тянет, а Доминик Калверт-Льюин травмирован.

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Несмотря на аутсайдерские позиции, «Эвертон» относительно надёжно играет в обороне, а ослабленная травмами средняя линия «Ливерпуля» испытывает проблемы с организацией атак. Не хватает свежести и нападающим красных, которым нет альтернативы в стартовом составе. «Эвертон» не проиграл ни одного матча в сезоне с разницей более чем один мяч. Зайти на победу хозяев с форой (+1.5) можно с коэффициентом 1.73. Так и поступим.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» 3 сентября 2022 года

Мерсисайдское дерби часто называют «семейным дерби» из-за того, что в Ливерпуле живут много пар, болеющих за разные клубы. Но накал страстей на поле это, как правило, не сильно снижает. Однако сразу четыре из восьми последних дерби на поле «Эвертона» закончились с нулями на табло.

«Эвертон» в последние годы – команда куда ниже классом, чем «Ливерпуль», но на своём поле лишь однажды за последние 10 дерби уступил с разницей в более чем один мяч. Случилось это, кстати, в прошлом сезоне. Но Фрэнк Лэмпард укрепил оборону «Эвертона», а «Ливерпуль» выкосили травмы. Красные – безусловный фаворит, но победа будет минимальной.

Ставка: победа «Эвертона» с форой (+1.5) за 1.73.

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